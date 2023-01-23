 حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة.. مؤتمر للملكية الفكرية بمعرض الكتاب الخميس المقبل - بوابة الشروق
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حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة.. مؤتمر للملكية الفكرية بمعرض الكتاب الخميس المقبل


نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 8:43 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 8:43 م
ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، في العاشرة صباح يوم الخميس 26 يناير، مؤتمرًا للملكية الفكرية تحت شعار «حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة»، وهو الأول من نوعه عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر الماضي، ضمن الفعاليات الثقافية التي تقام على هامش معرض القاهرة في البرنامج المهني «برديات 2».

ويشارك في المؤتمر جميع الجهات المعنية بصناعة النشر والملكية الفكرية، سواء اتحادات ناشرين أو منظمات دولية ووزارات أو حتى هيئات للملكية الفكرية في بعض الدول العربية والأجنبية.

وتنقسم محاور المؤتمر إلى 4 جلسات في يوم واحد، وتأتي الجلسات تباعًا، حيث تكون الأولى بعنوان «الرؤى الوطنية للملكية الفكرية»، والجلسة الثانية بعنوان «دور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الإبداعية»، فيما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان «خطر القرصنة على اقتصاديات النشر»، وتأتي الجلسة الرابعة تحت عنوان «تشريعات حماية الملكية الفكرية وتحديات المستقبل».

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