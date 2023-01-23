سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم، تباينا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش في البنك المركزي ليصل إلى 29.83 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي، بقيمة 8 قروش إلى 36.85 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع، وزاد اليورو 9 قروش إلى 32.44 جنيه للشراء و32.54 جنيه للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي 4 قروش إلى 97.66 جنيه للشراء و97.98 جنيه للبيع، وارتفع الريال السعودي قرشا واحدا إلى 7.94 جنيه للشراء و7.96 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي، زاد سعر الدولار 3 قروش إلى 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو 32.27 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 36.72 جنيه للشراء و37.11 جنيه للبيع.

وصعد الدينار الكويتي إلى 94.11 جنيه للشراء و97.70 جنيه للبيع، والريال السعودي 7.90 جنيه للشراء و7.94 جنيه للبيع.