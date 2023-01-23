 23 يناير 2023.. الدولار يرتفع 3 قروش في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي - بوابة الشروق
الإثنين 23 يناير 2023 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

23 يناير 2023.. الدولار يرتفع 3 قروش في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي

محمد عصام
نشر في: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يناير 2023 - 4:09 م

سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم، تباينا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 3 قروش في البنك المركزي ليصل إلى 29.83 جنيه للشراء و29.92 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني في ختام تعاملات اليوم بالبنك المركزي، بقيمة 8 قروش إلى 36.85 جنيه للشراء و36.96 جنيه للبيع، وزاد اليورو 9 قروش إلى 32.44 جنيه للشراء و32.54 جنيه للبيع.

وارتفع الدينار الكويتي 4 قروش إلى 97.66 جنيه للشراء و97.98 جنيه للبيع، وارتفع الريال السعودي قرشا واحدا إلى 7.94 جنيه للشراء و7.96 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي، زاد سعر الدولار 3 قروش إلى 29.72 جنيه للشراء و29.82 جنيه للبيع، وسجل اليورو 32.27 جنيه للشراء و32.58 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني إلى 36.72 جنيه للشراء و37.11 جنيه للبيع.

وصعد الدينار الكويتي إلى 94.11 جنيه للشراء و97.70 جنيه للبيع، والريال السعودي 7.90 جنيه للشراء و7.94 جنيه للبيع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك