كشف محمد أبو العلا طبيب منتخبنا الوطني، تفاصيل جديدة عن إصابة محمد صلاح مهاجم الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، مغادرة صلاح معسكر الفراعنة في كوت ديفوار متجهه إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، بعد إصابته خلال مواجهة غانا الماضية.

وقال أبو العلا في تصريحات تليفزيونية: «صلاح يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، وعند صدور بيان اتحاد الكرة الأول بأن صلاح سيغيب مباراتين فقط لم نكن قد أجرينا سوى أشعة واحدة على اللاعب، ولكن الأشعة الثانية أثبتت أن الإصابة تحتاج وقتا أطول من ذلك».

وتابع: «دوري بالمنتخب هو علاج اللاعبين فقط، ولا أنتظر من يخبرني بطريقة عملي وأنا هنا أبذل الجهد الكافي بشكل دائم، وأنا لست المسؤول بالإعلان عن الإصابات وتوقيت ذلك، ونمتلك الإمكانيات الكافية لعلاج اللاعبين لكننا سنسافر بعد يومين إلى مدينة سان بيدرو غير المجهزة بشكل جيد، لذلك وجدنا أن علاج صلاح في ليفربول سيكون أفضل».

وواصل طبيب الفراعنة: «توصلنا لاتفاق مع ليفربول بشأن علاج صلاح منذ يومين، وكنا سنعلن عن ذلك الأمر عقب مباراة كاب فيردي لكن يورجن كلوب "مدرب ليفربول" خالف الاتفاق وأعلن مبكرًا، وصلاح نفسه لم يكن يريد السفر إلى إنجلترا، ولو كان يريد ذلك لرحل منذ اليوم الأول».

وبسؤاله عن موعد عودة صلاح للمشاركة في المباريات، قال: «لا يمكنني تحديد موعد عودة صلاح بعد علاجه في ليفربول، لأن الإصابة العضلية تعتمد على مدى التحسن بشكل يومي، ولكن يمكنني القول بأننا عملنا مع اللاعب لأربعة أيام بشكل جيد، وهو تحسن فيهم بشكل جيد قدر المستطاع».

وأتم بالحديث عن موقف الثنائي محمد وأحمد الشناوي، قائلا: «محمد مصاب في الكتف ويجري أشعة حاليًا سنحدد من خلالها مدى قوة الإصابة ومودة عودته للمنتخب، بينما أحمد جاهز طبيا تماما ويتدرب بشكل طبيعي».