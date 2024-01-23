مواجهات صعبة في طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2023

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حسم منتخبنا الوطني تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تعادله مع منتخب كاب فردي بهدفين لمثلهما، مساء الإثنين.

وفشل المنتخب المصري في تحقيق انتصار خلال مبارياته الثلاثة بدور المجموعات لأمم إفريقيا هذا العام، ولكنه تأهل إلى الدور ثمن النهائي بصفته ثاني المجموعة الثانية، خلف منتخب كاب فردي المتصدر.

وينتظر الفراعنة في دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا 2023، وصيف المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات «المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا»، حيث ستقام المباراة على ملعب لوران بوكو مساء يوم الأحد القادم.

وحال تأهل منتخبنا الوطني لدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، سيواجه الفريق الفائز من مباراة منتخب غينيا الإستوائية مع ثالث المجموعة الثالثة «غينيا - الكاميرون - جامبيا».

وفي حال وصول الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، ينتظرهم مواجهة صعبة بين الفريق المتأهل من متصدر المجموعة الخامسة «مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا» وصيف المجموعة الرابعة «أنجولا - بوركينا فاسو - الجزائر» ومتصدر المجموعة الثالثة «السنغال - غينيا» وثالث المجموعة الأولى أو السادسة «كوت ديفوار - المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا».