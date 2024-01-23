رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتفقد موقع مقتل 21 جنديا في غزة

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار اليوم الثلاثاء، موقع مقتل الجنود الـ21 في جنوب غزة، وأجرى تحقيقا أوليا ميدانيا.

وكشف التحقيق الأولي أن «مجموعة المقاومة التي أطلقت الصواريخ باتجاه المبنى الذي كانت فيه قوة من الجيش لم تصب، وانسحبت من موقع الإطلاق، ومن غير الواضح إن كانت قد خرجت من فوهة نفق»

وأشار التحقيق الأولي إلى أن «الخلية استهدفت المبنى قبل الدبابة»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

ولفت التحقيق الأولي إلى أن «الدبابة حاولت استهداف الخلية، لكن تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع عليها، وانفجرت، ما أدى إلى مقتل جنديين إضافيين».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن عن مقتل 21 جنديا احتياطيا بانفجار صاروخ استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب القطاع، وقد سمح بنشر أسماء 17 منهم.

وكشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تفاصيل العملية المركبة التي نفذتها شرقي مخيم المغازي ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقال بيان القسام: «في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم أمس، تمكن مجاهدو القسام من تنفيذ عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث قاموا باستهداف منزل تحصنت فيه قوة هندسة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزتها ونسف المنزل بشكل كامل عليها».

وأضاف البيان: «بالتزامن، دمر المجاهدون دبابة ميركافا كانت تؤمن القوة بقذيفة (الياسين 105)، كما فجروا حقل ألغام بقوة صهيونية أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، مما أدى لإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح وانسحب المجاهدون إلى قواعدهم بسلام».