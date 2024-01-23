ديوكوفيتش يعبر فريتز ويتأهل لقبل نهائي بطولة أستراليا للتنس

واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حملته الناجحة نحو التتويج بلقب منافسات فردي الرجال ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم.

وتأهل ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، للدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه اليوم الثلاثاء على الأمريكي تايلور فريتز بنتيجة 7 / 6 (7 / 3) و4 / 6 و6 / 2 و6 / 3 في دور الثمانية للمسابقة، حيث استغرقت المباراة 3 ساعات و45 دقيقة.

ويتطلع ديوكوفيتش (حامل اللقب) للتتويج باللقب للمرة الـ11 في مسيرته الحافلة مع اللعبة البيضاء، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا ببطولة أستراليا.

ولم يخسر ديوكوفيتش، الذي يسعى للتتويج بلقبه الـ25 في بطولات جراند سلام وتعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على ألقاب المسابقات الأربع الكبرى، أي مباراة في ملبورن بعد تجاوزه دور الثمانية.

وكان النجم الصربي /36 عاما/ يعاني من وعكة صحية مع بداية البطولة، لكنه تمكن من الفوز بمباراتين طويلتين، والآن يقدم عروضا قوية في البطولة، التي تقام منافساتها بمدينة ملبورن الاسترالية.

وفي حديثه داخل الملعب عقب المباراة، قال ديوكوفيتش: "لقد عانيت كثيرا في أول مجموعتين. أيضا بسبب المستوى الرائع الذي بدا عليه فريتز. لقد كان يخنقني نوعا ما في الجزء الخلفي من الملعب".

أضاف ديوكوفيتش في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "كان من الصعب حقا العثور على التوقيت المناسب، كان الطقس حارا جدا. نعلم جميعا أن تايلور لديه واحدة من أفضل الإرسالات في العالم. كنت أعرف نوع التهديد الذي يشكله عندما يلعب ضربات ارسال بهذه الجودة العالية".

ويلتقي ديوكوفيتش يوم الجمعة المقبل مع الإيطالي جانيك سينر، المصنف الرابع في البطولة، والذي تغلب على الروسي أندريه روبليف 6 / 4 و7 / 6 (7 / 5 ) و6 / 3.

وأنهى اللاعب الإيطالي الموسم الماضي بشكل مميز وحافظ على تألقه، حيث وصل للدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بدون أن يخسر أي مجموعة.

وأصبح الروسي روبليف أول لاعب في منافسات الرجال في حقبة البطولات المفتوحة يخسر في أول عشر مباريات بدور الثمانية في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

ويلتقي غدا الأربعاء، كارلوس ألكاراز مع ألكسندر زفيريف في مباراة قوية بدور الثمانية، فيما يلتقي البولندي هوبرت هوركاش مع الروسي دانييل ميدفيديف.