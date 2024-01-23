إكسون موبيل تقيم دعوى قضائية ضد مجموعة من المستثمرين بسبب المناخ

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أقامت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل دعوى أمام إحدى محاكم ولاية تكساس الأمريكية لمنع طرح اقتراح مجموعة من المستثمرين المعنيين بالدفاع عن البيئة للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في مايو المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي تلجأ فيها شركة نفط أمريكية كبرى إلى القضاء للتصدي لمقترحات المستثمرين النشطاء بيئيا.

وأقامت الشركة الدعوى أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال تكساس ضد شركة أرجونا كابيتال للاستثمار الموجود مقرها في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ومجموعة المستثمرين النشطاء الموجود مقرها في أمستردام "فولو زيس".

ويطالب المستثمرون موبيل بتسريع التحرك لخفض الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري. وتقول الشركة إن المستثمرين الأمريكيين والهولنديين مدفوعون "بأجندة متطرفة".

وبحسب تقرير لشبكة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأمريكية قالت إكسون موبيل في بيان تم توزيعه عبر البريد الإلكتروني إن "هدم عملية معالجة مقترحات المساهمين، من خلال السماح للمؤيدين بدعم اجندتهم من خلال طوفان من المقترحات، لا يخدم مصالح المستثمرين".

وأضافت الشركة "نحن ببساطة نطاب المحكمة بتطبيق قواعد التوكيل الخاصة بهيئة الأوراق المالية والتداول كما هي لوقف هذا الاستغلال السيء وتوفير الموارد المهمة المطلوبة للتعامل معه".

وقالت إكسون موبيل في دعواها إنها تريد قرارا من المحكمة بحلول 19 مارس المقبل لأنها يجب أن تقدم بيان التوكيل لمن سيحضر الجمعية العمومية بحلول 11 أبريل المقبل.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية للشركة الموجود مقرها في مدينة هيوستون الأمريكية يوم 29 مايو المقبل.