تجديد قسم الحالات الحرجة وافتتاح أول وحدة متخصصة لمرضى الإيكمو بالقصر العيني

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ومي أبو النجا وكيل أول قطاع مكتب محافظ البنك المركزي، وغادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، والدكتور أشرف الحفناوي وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للقطاع الطبي، تجديد قسم الحالات الحرجة بقصر العيني.

وجرى الانتهاء من أعمال التجهيز الخاصة بالبنية التحتية للوحدة بتكلفة بلغت 30 مليون جنيه، وتم عمل منظومة تكييف مركزي شاملة التهوية بمشتملاتها من شيلرات ووحدات مناوله ووحدات تهوية ووحدات فلترة ووحدات تعقيم للهواء، وعمل شبكة تغذية كهربائية بالكامل للقدرة الكهربائية لتغذية المعدات بالطاقة والإنارة، وعمل منظومة الاتصالات والتيار الخفيف والإنذار، وصيانة وإصلاح الشبكة القديمة مع تنفيذ شبكة إنترنت جديدة.

وشملت التجديدات تغيير شبكة الغازات الطبية بالكامل، وإحداث عمليات تجديد شاملة لدورات المياه الخاصة بالدور الثاني بالوحدة تضمنت إعادة العزل ومعالجة الخرسانات، وتجديد شبكة المياه والصرف وتركيب الأجهزة الصحية.

وأشار إلى إنشاء غرفتين للنفايات وتجهيزات الصرف والتغذية بالمياه والتهوية، والانتهاء من أعمال التشطيبات، والمحارة، والدهانات، وتركيب الرخام والسيراميك والبورسلين، والأسقف المعلقة، والأعمال المعدنية والستائر.

وافتتحت الوحدة الرابعة لقسم طب الحالات الحرجة الإيكمو بمستشفى 185 بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه بتمويل كامل من البنك المركزي وأحد البنوك الخاصة، وهي أول وحدة متخصصة تقدم خدمة شاملة لمرضى الإيكمو وأعلى مستويات الرعاية الفائقة من المستوى الأول critical care unit Level1 (Super ICU بتصميم فريد من نوعه.

وأوضح أن الوحدة تستوعب 8 مرضى في غرف منفصلة خاصة، وتضم غرفة عمليات وقسطرة هجينة هي الأحدث في العالم مزودة بكبسولة لمنع العدوى، ومناظير صدر، وجهاز هضم وغسيل كلوي متقطع ومستمر، وتركيب 4 أجهزة إيكمو الأحدث في العالم، وتكييف مركزي متغير بين ضغط الهواء الإيجابي والسلبي، وأسرة خاصة تُعد الوحيدة من نوعها في مصر، وأحدث أجهزة العلاج الطبيعي، ومعمل، وقاعة محاضرات.

وتضمنت الافتتاحات، استخدام الروبوت الجراحي في إجراء الجراحات المتقدمة بالمجان وبدعم من البنك المركزي المصري، وهو يعد جهازًا فريدًا من نوعه ويعتبر الجهاز الثالث المتواجد في مصر، والأول في تقديم خدماته مجانًا في سبق جديد لمستشفيات جامعة القاهرة مما يتيح للمريض نسب شفاء أعلى وفترة إقامة أقل واحتياجا أقل لنقل الدم.

وبلغ عدد المستفيدين من الروبوت الجراحي 116 حالة، حيث تم استئصال البروستاتا الجذري للأورام لعدد 42 حالة، واستئصال الكلي الجذري للأورام 10 حالات، واستئصال المثانة الجذري للأورام 19 حالة، واستئصال الغدة الكذرية للأورام لحالتين، وإصلاح ضيق حوض الكلي للأطفال 28 حالة، واستئصال الكلى والحالب للأطفال 6 حالات، وإصلاح ناسور المسالك البولية لـ7 حالات، وإزالة تضخم البروستاتا الحميد لحالة واحدة، وإعادة إصلاح ضيق عنق المثانة لحالة واحدة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية لمستشفيات جامعة القاهرة يتماشى مع الطفرة التي يشهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة ويواكب التطور في علاج الأورام والعمليات الجراحية المتقدمة بدخول تقنية الروبوت الجراحي التي انتشرت في كل المراكز الطبية المتطورة على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن جامعة القاهرة وضعت خطط لتطوير المستشفيات منها ما تم ومنها ما يجرى حاليًا، والمشروعات الجديدة التي تعمل عليها الجامعة.

وأضاف عميد كلية الطب، أن قسم الحالات الحرجة بقصر العيني أحد المراكز العالمية للتدريب في مجال الإيكمو، ويعمل به فريق عالمي تم تدريبه على مدار 10 سنوات داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن الوحدة تستعد للحصول على الاعتماد الذهبي من منظمة ELSO الدولية.

وأشار إلى أن وحدة الحالات الحرجة (وحدة شريف مختار) تضم 34 سريرًا وبلغ عدد حالات المترددين على العيادة حوالي 798 حالة، ويبلغ عدد المرضي المحجوزين بالوحدة 2101 مرض، وبلغ عدد حالات القسطرة التشخيصية حوالي 1195، وحالات القسطرة الكهرو فسيولوجية 150 حالة، وتم تركيب منظمات لعدد 57 حالة، وبلغ عدد حالات المسح الذري 627 حالة.