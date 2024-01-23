مقتل 11 شخصا جراء انهيار أرضي في جنوب غربي الصين

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لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم، بعد أن دمر انهيار أرضي عددا من المنازل في قرية في مقاطعة يونان بجنوب غربي الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.

وعثر عمال الإنقاذ على 11 جثة تحت الأنقاض، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات.

ولا يزال البحث عن الناجين مستمرا.

ودمرت نحو 18 منزلا في قرية ليانجشوي التي تقع في شمال شرق إقليم يونان ويبلغ عدد سكانها بضعة آلاف، جراء انهيار أرضي يوم الاثنين.

وقالت السلطات في البداية، إن 47 شخصا في عداد المفقودين.

وأرسلت الحكومة الصينية المئات من عمال الإنقاذ والجنود إلى موقع الكارثة. وتم إجلاء نحو 200 من السكان من المنطقة.

وأظهرت الصور شريطا طويلا قطعته الانهيارات الطينية في السفح.

وقد كانت المنازل الـ18 المتأثرة تقع في أسفل السفح وطمرت بواسطة الانهيار.