شخص يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة زوجته عقب ولادتها في عيادته الخاصة بالفيوم

حرر شخص محضر بمركز رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور بالفيوم، اتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته بعد إصابتها بنزيف حاد أثناء إجراء جراحة قيصرية لها

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا من مأمور مركز سنهور يفيد بتقدم شخص يدعى "محمد .ص .ع" ببلاغ إلى قسم شرطة سنهور يتهم طبيب نساء يدعي "م.ن" بالتسبب في وفاة زوجته "رقية.ج" بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مركز طبي خاص، وطالب الزوج بمناظرة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية طبيب أمراض النساء والتوليد الذي أجرى لها عملية ولادة قيصرية، والتي تسببت في وفاتها نتيجة إصابتها بنزيف حاد وفشل في إيقافه.

تم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة، وقامت نيابة سنورس الجزئية برئاسة المستشار أحمد جاويش، ووكيل نيابة احمد عثمان، وسكرتارية محمد ابراهيم، وأيمن القويضي، باستدعاء الطبيب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات.

وجاء بأقوال الزوج أثناء التحقيقات، أن الطبيب عندما شرع في إيقاف النزيف البس الضحية حزاما طبيا ووضع قطنا طبيا داخل الرحم، وطالب الزوج في أقواله أمام النيابة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحديد مسئولية الطبيب.

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي حول أسباب وملابسات الواقعة وتحديد مدى مسئولية الطبيب في وفاة السيدة، كما أمرت باستدعاء الطبيب مرة ثانية بعد وصول تقرير الطب الشرعي.