فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء تفاقم التوترات الأمنية في الضفة وتدعو إسرائيل إلى ضبط النفس

أعربت فرنسا عن قلقها العارم إزاء تفاقم التوترات الأمنية في الضفة الغربية، تزامنًا مع الوقت الذي تم التوصل فيه إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غرة.

ونوهت الخارجية الفرنسية في بيان، مساء الخميس، أن «الضفة تشهد تزايدًا للاستيطان وتفاقمًا لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، ممّا يغذي اللا استقرار».

وقالت إن «هجمات حديثة استهدفت عدّة مناطق فلسطينية، وأسفر عنها عديد من الجرحى في الليلة ما بين 20 و21 يناير 2025».

وأضافت في بيانها: «تعرب فرنسا عن قلقها العارم إزاء استهلال العملية الإسرائيلية في جنين، وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس».

وأشارت إلى أن وزير أوروبا والشئون الخارجية جان نويل بارو، سيتطرق إلى مسألة الاستيطان في الضفة الغربية مع نظرائه الأوروبيين في مناسبة مجلس الشئون الخارجية الذي يعقد في 27 يناير في بروكسل.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.