ترامب يلغي الحماية الأمنية لوزير الخارجية الأسبق وكبير مساعديه

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحماية الحكومية الأمنية لوزير الخارجية الأسبق مايك بومبيو وكبير مساعديه برايان هوك، اللذان واجها تهديدات من إيران منذ اتخاذهما مواقف متشددة إزاء الجمهورية الإسلامية إبان الولاية الأولى لترامب.

وأكد موظف بالكونجرس ومصدر مطلع ، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، حدوث التغيير، لكنهما لم يقدما تفسيرا.

وأشارا إلى أن بومبيو وهوك تم إخطارهما بإلغاء الحماية أمس الأربعاء وأنها دخلت حيز التنفيذ في الساعة 2300 مساء من الليلة الماضية.

وتعد هذه علامة أخرى على أن ترامب يستغرق مجرد أيام في عودته للبيت الأبيض لاستهداف الأشخاص الذي يعتبرهم خصومه.

وألغى ترامب التصريح الأمني وحماية الخدمة السرية لجون بولتون، الذي تم فصله من منصب مستشار الأمن القومي لترامب في ولايته الأولى. وألف بولتون كتابا لاحقا حاول البيت الأبيض دون جدوى عدم نشره على أساس أنه يفشي معلومات تمس الأمن القومي.