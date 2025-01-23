ترامب يتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة أمريكا بطريقة غير عادلة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي خلال أول خطاب هام له أمام جمهور عالمي منذ بدء ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وفي خطابه، الذي وجهه عبر الفيديو من واشنطن على مدى ساعة لقادة الأعمال والسياسيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قال ترامب إنه يتم معاملة الولايات المتحدة "بشكل غير عادل للغاية" و"سيئ للغاية" من جانب الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بسبب قواعده الخاصة بالتجارة والأعمال .

وأضاف ترامب أنه لن يتسامح إزاء العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي، كما اتهم الاتحاد الأوروبي برفض شراء المنتجات الزراعية والسيارات من الولايات المتحدة.

وتابع ، خلال كلمة عبر الفيديو من واشنطن : "أحاول أن أكون بناءً، لأنني أحب أوروبا".

وخلال حملته الانتخابية، ذكر ترامب خططا لفرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذه الرسوم سوف تعزز الصناعات المحلية وتعالج العجز التجاري.

وشهدت فترة ولاياة ترامب الأولى (2017-2020) خلافا تجاريا حادا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2018، فرض ترامب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الرد بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية مثل البوربون ودراجات هارلي ديفيدسون النارية والجينز.