الشرطة المجرية تحقق في تهديدات بوجود قنابل أرسلت إلى أكثر من 240 مدرسة

أعلنت الشرطة في المجر، اليوم الخميس، أنها تحقق في تهديدات بوجود قنابل تم إرسالها إلى أكثر من 240 مدرسة في جميع أنحاء البلاد؛ مما أدى إلى إلغاء الدراسة في بعض المدارس.

وقالت الشرطة، في بيان، إن التهديدات التي جاءت عبر رسائل بريد إلكتروني، كانت متطابقة في نصها ومن المرجح أن يكون مرسلها شخص واحد.

وأضافت الشرطة، أنه تم إرسال رجال شرطة إلى جميع المؤسسات التعليمية التي تلقت تهديدات.

وقالت الشرطة، إنه لم يتم العثور على متفجرات أو أجهزة ناسفة في المباني التي تم تفتيشها حتى الآن.

وقال جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن التعليم في معظم المدارس في البلاد يسير بسلاسة، وإن مديري المدارس يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا سيرسلون الطلاب إلى منازلهم.

وأضاف جولياس، أن أوربان استشار، اليوم الخميس، مرارا وتكرارا وزير الداخلية والوزير المسؤول عن أجهزة الاستخبارات المجرية.

وقال جولياس، إنه تم بعث رسائل البريد الإلكتروني من العديد من مقدمي خدمات البريد الإلكتروني بما في ذلك مقدمي خدمات أجانب.

وتابع جولياس، أن أجهزة الاستخبارات المجرية تتشاور مع نظيراتها في سلوفاكيا المجاورة، حيث تم توجيه تهديدات مشابهة بوجود قنابل في العام الماضي.

وذكرت قناة "بي إن تي" البلغارية، أن عدة مدارس في نحو 12 مدينة في بلغاريا تلقت أيضا تهديدات بوجود قنابل أمس الأربعاء.