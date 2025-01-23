حسام حسن يهنئ مرموش بعد انضمامه لمانشستر سيتي

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حرص حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على تهنئة النجم عمر مرموش، بعد انضمامه رسميا إلى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب حسام حسن عبر صفحته الشخصية انستجرام:" كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله".

وبعد الإعلان رسميا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهز للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.

وتقام مباراة مان سيتي ضد تشيلسي يوم السبت المقبل في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى مشاركة مرموش في مباراة تشيلسي في يد المدير الفني للفريق بيب جوارديولا.

وكان فريق بيب جوارديولا قد توصل إلى اتفاق كامل لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من فرانكفورت مقابل 70 مليون يورو كقيمة أساسية، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.