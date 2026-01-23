وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف مشروعات الطرق الحيوية في أسوان

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرا من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة من القطاع على عدد من مشروعات الطرق الحيوية بمحافظة أسوان، التي يتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية، في إطار خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة، إلى أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الحيوية، بإجمالي قيمة تعاقدات بلغت 33 مليونا و118 ألف جنيه بمحافظة أسوان.

وأوضح التقرير أنه من ضمن تلك المشروعات، في منطقة الحكروب، حيث تم عمل رصف للطرق الداخلية بالإنترلوك بمنطقة الناصرية بإجمالي مسطح 11 ألف متر مربع، بمبلغ 6.5 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، كما يتم تنفيذ طريق الشطب، وهو طريق رئيسي بقرية الشطب يربط بين طريق القاهرة - أسوان الزراعي ومدخل معبد كوم أمبو، بطول 1.4 كيو متر، وبمبلغ 6 ملايين جنيه، بنسبة تنفيذ 100%.

كما أشار التقرير إلى أن المشروعات المنفذة تتضمن أيضا طريق السد العالي شرق، ويربط بين منطقة السد ومنطقة الصداقة القديمة، وجارٍ أعمال الردم والتكاسي بكميات تصل إلى 20 ألف متر مكعب ردم، و7 آلاف متر مكعب دبش، وأعمال نيوجيرسي بطول 700 متر، وذلك بمبلغ 19 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، وجارٍ استكمال الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وكذا طريق المطار الذي يربط مدينة أسوان بمطار أسوان الدولي، وجارٍ تجهيز الموقع لعمل 700 متر طولي حواجز نيوجيرسي، فقد بلغت قيمة التعاقد الخاصة به نحو 1.5 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات للبدء في الأعمال خلال العام المالي الحالي.

وشددت الوزيرة على أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة من القطاعات المعنية بالوزارة، بما يساهم في التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ، والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين.