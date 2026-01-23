ناسا وعائلات رواد الفضاء الراحلين يحيون الذكرى الأربعين لحادث مكوك الفضاء تشالنجر

تجمعت عائلات رواد الفضاء الذين لقوا حتفهم في حادث مكوك الفضاء تشالنجر مرة أخرى عند موقع إطلاق المكوك اليوم الخميس ، وذلك لإحياء ذكرى ذلك اليوم المأساوي قبل 40 عاما.

ولقي جميع الرواد السبعة الذين كانوا موجودين على متن المكوك حتفهم ، عندما انفجر تشالنجر بعد إقلاعه في 28 يناير 1986.

وفي حفل التأبين في مركز كينيدي للفضاء، قالت أليسون سميث بالتش، ابنة طيار تشالنجر مايكل سميث، عبر دموعها إن حياتها تغيرت إلى الأبد في ذلك الصباح البارد، كما تغيرت حياة الكثيرين غيرها.

وقالت للمئات من المشيعين: "بهذا المعنى، نحن جميعًا جزء من هذه القصة."

وأضافت أرملته، جين سميث-هولكوت: "أفتقد مايك كل يوم، وكل يوم يتكرر هذا الشعور."

وأدت موجة البرد القارس إلى إضعاف حلقات التوصيل المطاطية الاساسية في الصاروخ المعزز الأيمن لتشالنجر، مما تسبب في انفجار المكوك بعد 73 ثانية من الإقلاع.

وقال نائب مدير مركز كينيدي للفضاء كيلفن مانينج إن تلك الدروس المتواضعة والمؤلمة تتطلب يقظة مستمرة "الآن أكثر من أي وقت مضى" مع تحليق الصواريخ تقريبًا كل يوم والرحلة القمرية المقبلة لرواد الفضاء على بعد أسابيع فقط.

وتضمن طاقم تشالنجر المعلمة المدرسية كريستا مكوليف، التي تم اختيارها من بين أكثر من 100 معلم يمثلون جميع الولايات .

وحضر حفل التأبين اثنان من زملائها الذين تنافسوا معها في إطار برنامج "المعلم في الفضاء" – وكلاهما تقاعد الآن.