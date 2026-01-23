ترامب يطالب بالتحقيق مع إلهان عمر ويتهمها بجمع ثروة غير مشروعة

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر، مطالبا بفتح تحقيق فوري معها بشأن "الجرائم المالية والسياسية"، على حد وصفه.



وقال ترامب: "تبلغ ثروة النائبة عن الحزب الديمقراطي من ولاية مينيسوتا إلهان عمر أكثر من 30 مليون دولار. قانونيا، لا يمكن تجميع مثل هذه الثروة، براتب سياسي. يجب التحقيق معها بسبب الجرائم المالية والسياسية، ويجب أن يبدأ التحقيق، الآن!".

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من التصريحات الحادة التي يوجهها ترامب تجاه النائبة عمر، حيث سبق أن اعتبر أنه "يجب إما الزج بها في السجن أو ترحيلها إلى الصومال".

وكتب الرئيس عبر منصة "تروث سوشيال" بنبرة شديدة اللهجة: "هناك 19 مليار دولار في عمليات احتيال 'صومالية' في مينيسوتا.. إن 'عضو الكونغرس' المزيفة إلهان عمر، المشتكية الدائمة التي تكره الولايات المتحدة، تعرف كل ما يمكن معرفته (حول هذا الأمر)".

وأضاف: "يجب أن تكون في السجن، أو حتى عقوبة أسوأ؛ إعادتها إلى الصومال، التي تُعتبر واحدة من أسوأ البلدان في العالم على الإطلاق. يمكنها المساعدة في جعل الصومال عظيمة مرة أخرى!".

يذكر أن عمر كانت موضوعا لهجمات متكررة من المشرعين الجمهوريين وتغطية إعلامية يمينية بحكم كونها مهاجرة صومالية. وكان ترامب قد وصف الصوماليين بـ "القمامة" وذوي رائحة كريهة خلال مؤتمر صحفي العام الماضي، وألمح إلى أنهم لم يسهموا بشيء في الولايات المتحدة.

من جهتها، علقت النائبة عمر على هذه الهجمات، معتبرة أنها غالبا ما تكون مدفوعة بسياق إخباري سلبي يحيط بإدارة ترامب. وصرحت لمجلة "غارديان": "عندما لا تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له.. يبدأ في إثارة التعصب".