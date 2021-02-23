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تعيين امرأة لأول مرة في منصب الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الألمان

برلين - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 3:18 م

ستشغل امرأة لأول مرة منصب الأمين العام لمؤتمر الأساقفة الألمان، وذلك بعدما تم اختيار عالمة اللاهوت، بياته جيليس، خليفة للقس هانز لانجندورفر خلال الاجتماع العام الربيعي لمؤتمر الأساقفة اليوم الثلاثاء.

وتقاعد لانجندورفر عقب شغله هذا المنصب على مدار 24 عاما.

وكانت جيليس، 50 عاما، تتولى رئاسة قسم الأطفال والشباب والأسرة في أبرشية ليمبورج.

وأعرب رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، عن ارتياحه للتصويت الإيجابي للجمعية العامة، وقال: "بدكتور جيليس تصبح امرأة لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأساقفة الألمان الأمينة العامة. أرى في ذلك إشارة قوية على وفاء الأساقفة بوعدهم بترقية المرأة في المناصب القيادية".

وقالت جيليس، إنها تتطلع إلى المهمة الجديدة، وتابعت: "هذه مرحلة صعبة لكنها مثيرة أيضا للكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا"، مضيفة أن شيئا جديدا قد بدأ مع عملية الإصلاح "الطريق السينودوسي".

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