لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 356597

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم الاثنين، إلى 356597 بعد تسجيل 1541 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ منذ بداية يناير الماضي، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى4387 بعد تسجيل 47 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1532 من بين المقيمين و9 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 356597 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى4387 منذ 21 فبراير الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفايروس كورونا يسجل ارتفاعاً قياسياً منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعاً قياسياً.

وبدأت اليوم الاثنين، المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للإغلاق العام بعد المرحلة الأولى التي استمرت أسبوعين، وشملت المرحلة الثانية فتح المصابغ ووكالات السفر ووكالات السيارات ومراكز بيع قطع السيارات ومراكز ومحلات تصليح السيارات.

كما شملت المرحلة الثانية فتح محلات بيع المستلزمات الزراعية ومحلات بيع الزهور وأعمال البناء والملاعب الرياضية إضافةً إلى المصانع كافة بنسبة 50%، باستثناء مصانع الأدوية بنسبة 60%، والمصارف بنسبة 50%.

وبدأت في 14 فبراير الحالي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

كان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 31/3/2021.