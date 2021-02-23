مباحثات عراقية - أردنية لإقامة مدينة اقتصادية مشتركة



بحث وزير الصناعة العراقي منهـل عزيـز الخباز، ونظيرته الأردنية مها علي، اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ المدينة الاقتصادية المُشتركة بين البلدين.



وأكد وزير الصناعة العراقي خلال جلسة مباحثات عقدت اليوم، أن زيارة الوفد الأردني لبغداد "تمثل خطوة ومحطة جديدة للعملية التكامُلية بين العراق والأردن بعد أن تم وضع الأسس الحقيقية للتعاون والبِدء بعدد من الصناعات لتكون نواة للعمل المُستقبلي والتعاون بشكل أوسع".



وقال الخباز، إن الخطوة الأولى ستكون في مجال الصناعات الدوائية لما تمتلكه الأردن من إمكانيات وتجارب في هذا المجال إلى جانب وجود تعاون مُسبق وشراكة بين الجانبين، إضافة إلى التعاون في مجال اللقاحات والمُبيدات الزراعية وفي مجال صناعة الألبسة كون العراق يمتلك قاعدة مادية وأصول ومصانع عملاقة في مجال الصناعات النسيجية فضلاً عن صناعات البتروكيمياويات والأسمـدة.



وأكد الوزير العراقي، استمرار النقاشات لتنفيذ المدينة الاقتصادية المُشتركة لتكون عمل حقيقي بين الشريكين العراقي والأردنـي.



ووصفت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية هذه الزيارة، بأنها تأتي لمُتابعة زيارات رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ولقاءه مع رئيس الوزراء العراقي مصطفـى الكاظمـي من أجل الإسراع في الإجراءات وتنفيذ المشاريع المُشتركة والسعي لتطوير العلاقات بين البلدين".



وذكرت أنه سيتم خلال المباحثات التركيز على قطاعات مُحددة بدءا بالصناعات الدوائية لتحقيق نتائج مثمرة للشركات العراقية والأردنية ، وستُسهم في تقوية العلاقات وزيادة حجم التبادُل وتعزيز الشراكة في المجال الصناعي والمجالات الأخـرى.



وبحسب بيان لوزارة الصناعة العراقية، تناولت جلسة المباحثات نقاشات حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة التي تشمل مناطق حُرة ومناطق صناعية ومناطق للتبادل التجاري وحسم الإجراءات خِلال شهر للمُضي في إجراءات وآليات التنفيذ من وتأكيد الرغبة من القطاعين الخاص العراقي والاردني بفتح آفاق للتعاون والعمل المُشترك لخلق توازن وتكامل بين الطرفين.