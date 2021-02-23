إزالة 122 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالغربية

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شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة حملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من 16 يناير الماضي، وحتى 22 فبراير الجاري.

وأسفرت الحملات عن إزالة 122 حالة تعدٍ بالبناء على أراضٍ زراعية بمساحة 4 أفدنة و10 قراريط و3 أسهم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

وأزالت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة 15 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و 15 قيراطًا و6 أسهم.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة المحلة 44 حالة تعدٍ على مساحة 23 قيراطًا و20 سهمًا.

فيما أزال مركز ومدينة زفتي 5 حالات تعديٍ على الأرض الزراعية على مساحة 6 قراريط و10 أسهم، وفي مركز ومدينة السنطة تم إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 4 أسهم.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة 39 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة فدان و3 قراريط و13سهمًا،.

كما تم إزالة 4 حالة تعدٍ على مساحة 2 قيراط و11سهمًا بمركز ومدينة سمنود، وإزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 13 سهمً بمركز ومدينة بسيون.

كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات 11 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 5 قراريط و22 سهمًا.