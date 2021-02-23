المصري يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا

أدى فريق المصري تحت قيادة علي ماهر مساء اليوم مرانه اليومي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعداداً لمباراته المؤجلة من الأسبوع التاسع والتي تجمعه بفريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة المقبله 26 من فبراير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقبل بدء المران حرص المدير الفني على عقد اجتماع بلاعبيه شرح خلالها بعض الأخطاء والأوضاع السلبيه التي تتكرر بالمباريات لمحاولة تفاديها باللقاءات القادمة، وشدد على ماهر بأهمية مواجهة فريق سيراميكا القوي وضرورة الفوز بالمباراة للحفاظ على مركز المصرى بجدول الدوري.

جاء المران خفيف لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق حيث أدت تلك المجموعة من اللاعبين تدريب خفيف خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء.

في الوقت الذى أدى فيه باقي اللاعبين مران قوي اشتمل على عدد من الوحدات الفنية والبدنية وسط أجواء شديدة البروده وهطول الأمطار.