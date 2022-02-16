أعلنت السلطات في لاتفيا، أن القوات الروسية قد انتقلت إلى المنطقة الشرقية من أوكرانيا التي اعترفت بها روسيا الآن على أنها مستقلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن رئاسة وزراء لاتفيا، العضو في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" ومصادر مطلعة ذات صلة بالمخابرات الأمريكية، قد أكدت هذا التطور.

ونقلت القناة، عن رئيس وزراء لاتفيا، أرتورس كريشانيس كاريش، قوله - في تصريحات لها - إنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينقل قوات ودبابات إضافية إلى أراضي دونباس المحتلة" - على حد قوله -.