الأطباء تعقد المؤتمر الأول حول التطبيب عن بعد في 27 و28 فبراير

تنظم النقابة العامة للأطباء، مؤتمرها الأول حول "التطبيب عن بُعد" يومي الأحد والاثنين 27 و28 فبراير الجاري، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، ويتناول المؤتمر تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عبر وسائل الاتصال المختلفة ومناقشة الضوابط المعايير لها.

وقال محمد فريد حمدي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر المؤتمر، إن ثورة الاتصالات الإلكترونية طالت المجال الطبي وبالأخص بعد جائحة كورونا، ما دعت دول العالم لوضع معايير وضوابط حاكمة لتقديم الخدمات الطبية عبر وسائل الاتصال والتواصل الإلكتروني.

وأضاف فريد، أن نقابة الأطباء من منطلق حرصها على صحة المواطن المصري ومهنة الطب، تنظم المؤتمر الأول لها حول "التطبيب عن بُعد" والذي يناقش الخدمات والاستشارات الطبية التي يمكن تقديمها عن بعد في بعض التخصصات الطبية والضوابط والمعايير لها، وتستكمل النقابة باقي التخصصات الطبية في مؤتمرات لاحقة.

وذكر أن نقابة الأطباء تنسق مع العديد من الجهات المعنية للمشاركة في المؤتمر، والذي يتم عقده يومي 27 و28 فبراير الجاري بأكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية التابع لوزارة الصحة.