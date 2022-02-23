شكوك حول جاهزية أيمن أشرف لمباراة صن داونز

تحوم شكوك حول جاهزية أيمن أشرف، مدافع الأهلي، لمباراة صن داونز المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

أدى أيمن أشرف، جلسة علاج طبيعي اليوم الأربعاء في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له للتعافي من الإصابة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد أن أيمن أشرف اشتكى من آلام في الركبة، ويؤدي برنامجًا تدريبيًّا منفردًا، وفقًا لما حدده الجهاز الطبي للاعب، وسيغيب عن التدريبات الجماعية للفريق لحين تعافيه وانتهاء برنامجه التأهيلي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن فرص اللاعب الدولي في اللحاق بمواجهة صن داونز، تبدو صعبة.

وغاب أيمن أشرف عن مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وفاز بها الأهلي برباعية نظيفة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.