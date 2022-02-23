مصافي النفط الهندية تعمل بطاقتها القصوى لتعويض نقص الإنتاج





واصلت مصافي تكرير النفط في الهند العمل بأعلى من طاقتها التشغيلية المعلنة للشهر الثالث على التوالي خلال يناير الماضي, من أجل تعويض النقص في الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات الحكومة الهندية القول إن مصافي التكرير كانت تعمل خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر102% من طاقتها المعلنة مقابل 2ر101% من طاقتها خلال ديسمبر الماضي و8ر102% خلال يناير من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن المصافي كررت الشهر الماضي حوالي 7ر21 مليون طن نفط خام بزيادة طفيفة عن الكمية المكررة في الشهر السابق وبنسبة 5ر0% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، شغلت شركة إنديان أويل المملوكة للدولة، وأكبر شركة لتكرير النفط في الهند، مصافيها التسع خلال الشهر الماضي بمعدل 2ر98% من طاقتها، في الوقت الذي انخفضت فيه طاقة عمل مصفاة هالديا في شرق الهند نتيجة وقف تشغيل وحدات الخام فيها.

في المقابل عملت شركة هندوستان بترليوم بمعدل 6ر122% من طاقتها المعلنة بعد إضافة طاقة جديدة إلى مصفاتها في مومباي.