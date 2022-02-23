إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة الموجة 19 في فارسكور

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة حالتي تعد بمركز فارسكور، بمساحة 426 مترا مربعا، تابعتين للموارد المائية والري.

واستهدفت حملة اليوم، إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر، ليصل إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثانية 218 حالة بمساحة 17962ميلادية.

وأكدت محافظ دمياط، على اتخاذ المحافظة خطوات جادة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشددة على كافة الأجهزة، بالرصد الفوري لأي حالة تعد في المهد، والتعامل معها فوراً.

وذكرت أن المحافظة ستتعامل بكل حسم للحفاظ على حقوق الشعب؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.