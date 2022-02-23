 إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة الموجة 19 في فارسكور - بوابة الشروق
الأربعاء 23 فبراير 2022 2:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

إزالة حالتي تعد على أملاك الدولة الموجة 19 في فارسكور

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 2:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 2:45 م

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة حالتي تعد بمركز فارسكور، بمساحة 426 مترا مربعا، تابعتين للموارد المائية والري.

واستهدفت حملة اليوم، إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة التاسعة عشر، ليصل إجمالي الحالات التي تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الثانية 218 حالة بمساحة 17962ميلادية.

وأكدت محافظ دمياط، على اتخاذ المحافظة خطوات جادة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مشددة على كافة الأجهزة، بالرصد الفوري لأي حالة تعد في المهد، والتعامل معها فوراً.

وذكرت أن المحافظة ستتعامل بكل حسم للحفاظ على حقوق الشعب؛ تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك