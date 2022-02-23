كندا: وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

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أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتبت أناند -في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء-: "قدمت قواتنا الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين" مشددة على أن مزيد من الغزو الروسي لدولة ذات سيادة هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت وزيرة الدفاع أن كندا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها واستقلالها.

جدير بالذكر أن كندا تعهدت بتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا قيمتها تتجاوز الـ7 ملايين دولار هذا الشهر، ووصلت الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.