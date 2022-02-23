تقرير: القوات الأوكرانية تستمر باستهداف لوهانسك ودونيتسك بأسلحة محظورة

أفادت قناة "آر تي" الروسية ، اليوم الأربعاء، بأن جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين أعلنتا عن تعرض المناطق السكنية في أراضيهما الليلة الماضية إلى قصف متواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت "آر تي" عن المكتب التمثيلي لجمهورية لوهانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار أن "القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار 114 مرة في يوم واحد في لوهانسك"، وقال: "خلال اليوم الماضي في 22 (شباط) فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ 114 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة".

وأوضحت القناة أنه في جمهورية دونيتسك الشعبية "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية ست مناطق سكنية خلال ثلاث ساعات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الاثنين الاعتراف بلوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا دولتين مستقلتين كما أمر بإرسال جنود روس إلى شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.