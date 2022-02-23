صالة سيتى كلوب بنها تستضيف مباراة كرة الطائرة بين فريقى بنها وهوليوليدو

استضافت صالة سيتي كلوب فرع بنها بنادي بنها الرياضي ، أول مباراة رسمية في الكرة الطائرة بين فريقي نادي بنها الرياضي و نادي هليوليدو.

ويقع فرع نادي سيتي كلوب في بنها بمحافظة القليوبية، مكان ستاد بنها بكل منشاءاته كاملة، ويضم فرع بنها: ملاعب ستاد بنها و حمام السباحة و صالة جيم والصالة المغطاه و مبني اجتماعي وكافيهات ومطاعم.

وتم افتتاح سيتي كلوب فرع بنها جزئيا في 17 أبريل الماضي، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذي قال، إن جهود الوزارة مستمرة في تطوير البنية الإنشائية التحتية الرياضية بالتوازي مع تطوير مراكز الشباب، وفقاً لرؤية القيادة السياسية، والتي تراعي الأبعاد الاقتصادية لجميع فئات المجتمع، وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات، وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية، وذلك من خلال التعاون مع شركة استادات الوطنية ، مشيراً إلي أن المستفيد من هذا التطوير وتلك البنية هو المواطن المصري، حيث سيتم تقديم خدمات رياضية واجتماعية تناسب جميع المواطنين في محافظات مصر المختلفة تناظر المقدمة لأفضل الأندية الكبري بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشاد "صبحى" بتجربة شركة استادات الوطنية بإنشاء سلسلة أندية City Club بمختلف محافظات مصر، والتي أصبح لها عظيم الأثر في تطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى، مشيراً إلي أن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية، بالإضافة إلي توسيع قاعدة ممارسى الرياضة، اتساقاً مع رؤية الدولة بتحسين حياة مواطنيها.