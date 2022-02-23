النرويج تسجل 17 ألفا و749 إصابة جديدة بكورونا ولا حالات وفاة

سجلت النرويج 17 ألفا و749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما لم تسجل النرويج أية حالات وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و169 ألفا و37 إصابة، والوفيات إلى 1549 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 11 مليونا و206 آلاف و423 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

ويذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.