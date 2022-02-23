 ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 4.30% في يناير على أساس سنوي - بوابة الشروق
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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 4.30% في يناير على أساس سنوي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 فبراير 2022 - 9:36 ص

أظهرت بيانات نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا بنسبة 30ر4% في يناير على أساس سنوي.

وجاء الارتفاع السنوي نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 26ر7%، والكساء والملبوسات بنسبة 46ر5%، والنقل بـ62ر4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين بـ08ر0%، نتيجة لارتفاع أسعار بعض المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، إلى جانب استقرار أو انخفاض أسعار بعض المجموعات الأخرى.

وبحسب إدارة الإحصاء، سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 31ر0% مقارنة بالشهر السابق، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 25ر0%.

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