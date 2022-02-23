وزير الداخلية اللبناني يعلن تفكيك شبكة إرهابية تنوي تنفيذ تفجيرات قرب بيروت

كشف وزير الداخلية والبلديات اللبناني، بسام مولوي، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجندّ شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية بأحزمة ناسفة بالقرب من بيروت.

وقدم الوزير مولوي، في مؤتمر صحفي اليوم، التهنئة لقوى الأمن الداخلي على "الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".

ووصف ما حصل بـ"النموذج للأمن الاستباقي الناجح الذي يكشف الجرائم قبل أن تحصل والذي يجنب البلد جرائم كبيرة، حيث كان من المقرر أن تحصل التفجيرات بالقرب من بيروت إثر إطلاق نار من البنادق ثم يفجر الانغماسيون المتفجرات التي يحملونها".

وأضاف: "لقد تمكنت إنجازات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن تجنب لبنان واللبنانيين تبعات تلك العمليات".

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرر الجرود اللبنانية الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس عام 2017.