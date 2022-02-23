رئيس الجزائر وأمير الكويت يؤكدان أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك

في إطار العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة التي تربط بين الجزائر ودولة الكويت، أجرى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة رسمية إلى الكويت يومي 22 و 23 فبراير 2022؛ تلبية لدعوة من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأربعاء، تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بأحر التهاني وأصدق التبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنيا له دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق المزيد من الرقي والازدهار، بمناسبة ذكرى العيد الوطني المجيد ويوم التحرير لدولة الكويت.

وتميز اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري مع أمير دولة الكويت، والمباحثات التي أجراها مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بالتوافق التام في الرؤى والتطابق الكامل في المواقف حول مجمل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين في علاقاتهما الثنائية، أو فيما يتعلق بالأوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك، على ضوء الالتزام الراسخ للبلدين بقيم التضامن والوحدة وسعيهما الدؤوب لترقية المقاربات المبنية على الحوار والمصالحة لحل الأزمات.

كما أكدت المباحثات اعتزاز الطرفين بالمستوى المتميز الذي حققته علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، في ظل المتابعة الدقيقة والدعم الكبير لقيادتيهما التي وجهت بهذه المناسبة بضرورة إعطاء زخم أكبر للتعاون الثنائي في كافة المجالات، أخذًا بعين الاعتبار التطور النوعي الذي حققه اقتصاد البلدين وما أفرزه من إمكانيات وفرص هائلة، ينبغي استغلالها خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان عزمهما على العمل في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية بينهما والانتقال بها إلى آفاق جديدة تعكس عمقها، ووضع الآليات المناسبة والاتفاقيات التي تعكس هذه الرغبة وترسخ التشاور والتنسيق السياسي وتشجيع الاستثمارات المباشرة للقطاعين العام والخاص.

كما تم الاتفاق على حث المتعاملين الاقتصاديين على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، مع توجيه الحكومتين لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الدعم اللازم والمناخ الأنسب لنجاح عمليات الاستثمار.

وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية والدولية، استعرض الجانبان بالتشاور والتنسيق الأوضاع السائدة في العالم العربي، وما تمليه من ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية.