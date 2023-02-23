لاتسيو وشيريف تيراسبول يتأهلان لدور الـ16 بدوري المؤتمر الأوروبي

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تأهل فريق لاتسيو إلى دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب تعادله السلبي مع مضيفه كلوج الروماني، في إياب دور خروج المغلوب من البطولة.

واستفاد لاتسيو من فوزه ذهابا 1 / صفر، ليتأهل للدور التالي، رفقة فريقي أيك لارنكا القبرصي وشيريف تيراسبول المولدوفي.

وتأهل أيك لارنكا القبرصي لدور الستة عشر بعد تعادله السلبي مع دنيبرو الأوكراني إيابا، وذلك بعد فوزه ذهابا 1 / صفر.

وفي مباراة أخرى، فاز شيريف تيراسبول المولدوفي على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي 3 /1.

كانت مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق القبرصي 1 / صفر خارج أرضه، لينجح شيريف تيراسبول في التأهل بعد فوزه 3 /2 بمجموع المباراتين.

وتقدم بارتيزان بلجراد في الدقيقة 14 عن طريق كوينسي مينج، قبل أن يدرك سيدريك بادولو التعادل لشيريف تيراسبول في الدقيقة 22، قبل أن يضيف محمد ديوب الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 47 عاد ديوب ليسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق المولودوفي الذي اقتنص بطاقة العبور للدور المقبل.