نقيب التمريض: تطوير المنظومة في مصر يحظى بدعم قيادات وقطاعات الصحة

قالت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ كوثر محمود، إن تطوير منظومة التمريض في مصر يحظى بدعم قيادات وقطاعات الصحة بمصر، مشيرة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يسخر إمكانيات الوزارة لتطوير منظومة التمريض، وتطوير مناهج التمريض.

جاء ذلك خلال كلمتها، اليوم الخميس، بمؤتمر إطلاق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المُحدث، والذي تنظمه النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، وبمشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من عمداء التمريض ومديري المستشفيات.

وأضافت "محمود"، أن هناك 26 جامعة حكومية لتعليم التمريض، و4 جامعات أهلية و5 جامعات خاصة، و350 معهدا فنيا، موضحة أن قوام التمريض بالقطاع الحكومي يبلغ 235 ألف عضو، وخلال الفترة الأخيرة زادت نسبة الذكور في المنظومة لـ٢٠% بدلا من ٦% سابقا.

وأوضحت أن نسبة العجز في التمريض بلغ 10 آلاف عضو بالقطاع الحكومي والذي كان يبلغ سابقًا 60 ألف عضو.

وأكدت أن السبب في عجز أطقم التمريض هو التسرب للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن النسبة العالمية لمهنة التمريض في المنظومة الصحية عالميًا تبلغ ٦٧%.

وأشارت إلى أهمية تطوير المهارات الأساسية للتمريض لخدمة باقي المنظومة الصحية.

وذكرت أن مصر أصبحت ممثلة في المحافل التمريضية، وهناك تواصل من العديد من الدول لاستعراض رؤية مصر في تطوير منظومة التمريض بمصر.