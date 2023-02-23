الدفاع الروسية تعلن تدمير 9 مسيرات أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة من طراز «سو-25»، تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة قرية كيزوميس بمقاطعة خيرسون.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أعلنت الدفاع الروسية في بيان، اليوم الخميس، تدمير 9 طائرات دون طيار أوكرانية في دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا، من قبل الدفاع الجوي الروسي.

وأضافت أن مفارز هجوم المتطوعين والتجمع «الجنوبي» لقوات القوات المسلحة الروسية، قضت أثناء العمليات الهجومية في اتجاه دونيتسك، على أكثر من 210 جنود أوكرانيين، ودمرت 12 قطعة من المعدات.

وأشارت إلى تدمير ست مدرعات، وست مدرعات قتالية، وأربع مركبات، ومنظومة MLRS من طراز «جراد» ومدافع هاوتزر «دي-20»، فضلًا عن تدمير مستودع ذخيرة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك الشعبية.

وذكرت أن الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية من مجموعة القوات الغربية، في اتجاه كوبيانسك، أصابت القوة البشرية لأوكرانيا في مناطق كراخمالنوي وبيشانوي وبيريستوفوي في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي.

وأعلنت أن الخسائر في هذا الاتجاه بلغت 55 جنديًا وشاحنتين بيك أب، ومدافع هاوتزر «دي-20».

وفي اتجاه كراسني- ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة القوات «المركزية»، والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هزمت القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق مستوطنات يامبولوفكا في وستيلماخييفكا و تشيرفونايا دبروفا.

واستطردت: «خلال اليوم، تم تحييد حوالي 85 جنديا أوكرانيا وعربة قتال مشاة ومدرعتين قتاليتين ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز (غفوزديكا)، ومدافع هاوتزرD-30 في هذا الاتجاه».