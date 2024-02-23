نوادي المسرح تواصل عروضها بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم السادس من فعاليات نوادى المسرح بعرضين مسرحيين لفرق نوادي مسرح السويس.

جاء العرض الأول بعنوان Escape room تأليف عمر طاهر، وإخراج آيات زيدان، ويدور حول التدرج بين الماضي والحاضر ومدى الاختلاف بينهما في طريقة التفكير والفن والمشكلات والتواصل الاجتماعي والتعليم.

فيما جاء العرض الثاني بعنوان رصد خان، تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج أحمد عبد الحكم، وتدور أحداثه حول قصر مهجور يجمتع به أولاد ابن غانم، من أجل الحصول على تركته، حتى يفاجأ الجميع أن التركة هى كنز قارون المدفون في سابع أرض ولا يصعد إلا بالدم فيبدأ جميع أطراف العرض بقتل بعضهم الآخر حتى يصعد الكنز إلى الأرض الأولى.