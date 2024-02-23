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قال السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنّ المجموعة العربية في المنظمة الدولية تفكر في مجموعة إجراءات منها تشكيل جبهة دولية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، أن المجموعة العربية تعمل على إعداد وثيقة دولية يتم صياغتها وإصدارها من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، بجانب مقترح بسحب السفراء.

وتابع: «نفكر في رد فعل على قرار الكنيست الإسرائيلي بحرمان الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وندرس التقدم بشيء يتعلق بمنح فلسطين وضعية العضو الكامل في الأمم المتحدة».

وأشار إلى طرح مقترحات كثيرة متعلقة بعدم إعطاء تأشيرات للمسئولين الإسرائيليين، ومطالبة الدول مزودة إسرائيل بالسلاح بمنع هذا الإجراء.

ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات مازالت قيد الدراسة والبحث مع الجامعة العربية.