حماس: بايدن وإدارته يتحملان مسئولية ما يحدث من جرائم في غزة

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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يتحملان مع حكومة الاحتلال مسؤولية ما يحدث من جرائم في غزة.

وأضاف حمان خلال مؤتمر صحفي متلفز، أن حرب التجويع تتواصل في شمال قطاع غزة ضد أكثر من 700 ألف فلسطيني هناك.، قائلا "حرب التجويع ضد سكان غزة صدرت بقرار واضح من نتنياهو ووزير دفاعه".

وتابع "فوجئنا بقرار برنامج الغذاء العالمي تعليق تسليم المساعدات في شمال غزة.، ندعو البرنامج والأونروا إلى عدم الخضوع لإجراءات الاحتلال وقراراته.

ودعا حمدان الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لكسر الحصار على غزة وإغاثة شعبنا هناك.

وحذر من أن أي مساس الاحتلال بالمسجد الأقصى أو حرية العبادة فيه لن يمرا دون محاسبة مهما كانت التضحيات.

وتابع "حكومة نتنياهو ما زالت تتبنى موقفا متعنتا من المطالب التي تقدمت بها حماس والمقاومة الفلسطينية"، مضيفا "نتنياهو يماطل ويراوغ ويهدف لتعطيل التوصل إلى اتفاق".



وحول مقترحات الوسطاء لوقف إطلاق النار، قال "تعاملنا بروح إيجابية مع مقترحات الوسطاء على أساس وقف العدوان على غزة".