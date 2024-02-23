وكيل العمل بالإسماعيلية: نستهدف تشجيع الشباب على ريادة الأعمال لجذب الاستثمارات

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية زيارة لمركز التكوين المهني بالقنطرة شرق، لتعزيز ملفات التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية.

وأكد حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية، أن الزيارة تهدف إلى توفير مزيد من التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لمزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها.

وأضاف رداد، أنه يتم بحث كيفية سبل التعاون المشترك بين الجهتين من خلال التنسيق لتدريب شباب المنطقة، فضلًا عن نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين الشباب، للحد من المخاطر التي تهدد سلامة أمنهم.

وأوضح أنه يتم تنظيم ندوات توعية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتفعيل المساواة بين الجنسين، وعقد ندوات للتوعية بالتنسيق بين المديرية والمركز.