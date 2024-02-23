أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التفاصيل المالية للصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة.



وصف مدبولي العقود التي وقعها وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي بأنها أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.



تبلغ قيمة الصفقة 35 مليار دولار على دفعتين، الدفعة الأولى: 15 مليار دولار خلال أسبوع: 10 مليار دولار سيولة مباشرة من الخارج + 5 مليارات دولار جزء من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي ستتنازل عنها لمصر وتحول للجنيه المصري لاستخدامها في المشروع ويستفيد البنك المركزي من الدولار



- الدفعة الثانية 20 مليار دولار بعد شهرين: 14 مليار دولار سيولة مباشرة + 6 مليارات ودائع تتنازل عنها الإمارات وتحول للجنيه المصري وتُستخدم في المشروع.



إلى جانب هذه الصفقة، تنشط العديد من الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي حققت قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء.



وفق بيانات الجهاز، سجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2020/2021 بنسبة ارتفاع بلغت 300.8%.



ما أبرز استثمارات الإمارات في مصر؟



1 - حصص في البنك التجاري وأبو قير للأسمدة وفوري



في أبريل 2022، استحوذت ا"لقابضة"، ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادي،على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، وهي حصص في البنك التجاري الدولي (340 مليون سهم)، فوري (215 مليون سهم)، الاسكندرية لتداول الحاويات (476 مليون سهم)، موبكو(46 مليون سهم)، أبو قير للأسمدة (271 مليون سهم).



ويتخطى إجمالي قيمة صفقة الاستحواذ على حصص الشركات المصرية الـ5 بلغ 28.5 مليار جنيه.



2 - الفنادق التاريخية



في 15 يناير 2024، استحوذ صندوق أبوظبي السيادي، وتابعته "أدنيك"، على حصة 40.5% في 7 فنادق تاريخية بشركة "آيكون" ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي تملك إجمالًا 15 فندقًا في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بقيمة 882.5 مليون دولار.



وحسب ما أعلن في حينه، ستحوذ الشركتان الإماراتيتان من خلال كيان ذي أغراض خاصة، إذ ستصل حصة القابضة من إجمالي الاستحواذ 49 %، بينما حصة أدنيك 51 %.



3 - شركات بترول



يوليو 2023، اشتركت شركة أبوظبي التنموية القابضة، حصص أقلية في 3 شركات بقيمة 800 مليون دولار.



وطرحت الحكومة حصص أقلية ما بين 25 إلى 30 % وهي شركات إيثيدكو (أكبر منتج للإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر)، وشركة الحفر المصرية وشركة إيلاب، التابعتان لقطاع البترول.



4 - مستشفيات خاصة



في يناير 2018، وقعت مجموعة الإمارات للرعاية الصحية التابعة لمجموعة الاستثمار "كي بي بي أو" اتفاق شراكة استراتيجية مع مجموعة "ألاميدا" للرعاية الصحية بمصر.



وتمتلك "ألاميدا"مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، ومستشفى دار الفؤاد 6 أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومركز متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والعناية بالكبد، ومركز إليكسير للعناية بالجهاز الهضمي والكبد وعيادة العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، المركز الألماني لإعادة التأهيل.