علي الدين هلال: صفقة رأس الحكمة أعادت الثقة للاقتصاد وتمثل بداية لخطوات أخرى

قال المفكر علي الدين هلال مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني وأستاذ العلوم السياسية، إن صفقة رأس الحكمة خطوة إيجابية وجاءت في الوقت المناسب.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن هذه الخطوة أعادت الثقة ومناخ الاستقرار للاقتصاد المصري.



وأوضح أن صفقة رأس الحكمة نقطة بداية لأشياء أخرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الاقتصادية ترتبط بالسياسة بشكل كبير.



ونوه بأن بعض المتحدثين الذين علقوا على الصفقة أعطوا الأمل للمواطنين بأن الوضع سيتغير (سيتحسن) في غضون شهر أو شهرين، معتبرًا أنه من الخطأ البالغ أن يتم نقل هذه الرسالة للرأي العام، لأنّ ذلك لم يحدث، وفق قوله.



ولفت إلى أن ما سيحدث بشكل عاجل هو تحسين سوق النقد، ويكون الدولار أكثر توفرًا ومن ثم يؤثر على سعر الصرف، غير أنّ الحديث عن توفير فرص عمل أو تحسين وضع القطاع الخاص لن يتحقق قريبًا.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولةالإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.



ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.