نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يشارك في مراسم تشييع حسن نصرالله

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يشارك نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، اليوم الأحد، في مراسم تشييع الأمين الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في لبنان.

وأفادت وكالة «مهر» للأنباء، أن «فدوي، ونائب الشئون التنسيقية لفيلق القدس في الحرس الثوري العميد إيرج مسجدي، يشاركان في مراسم تشييع نصرالله وهاشم صفي الدين في لبنان».

وتشارك إيران في مراسم التشييع من خلال وفد رسمي مؤلف من 40 ممثلًا من شخصيات سياسية ومسئولين في الدولة.

ويستعد حزب الله اللبناني لإقامة مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله اليوم، بعد خمسة أشهر تقريبا من اغتياله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

واغتيل نصر الله يوم 27 سبتمبر الماضي، في غارة جوية إسرائيلية أثناء لقائه مع قادة في الحزب.

كما سيتم أيضا تشييع جثمان خليفته هاشم صفي الدين، الذي اغتالته إسرائيل في الثالث من أكتوبر الماضي.