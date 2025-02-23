كييف تعلن إسقاط 138 من أصل 267 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 138 من أصل 267 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام 267 طائرة مسيرة هجومية، من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من عدة مناطق، من بينها أوريول وبريانسك وكورسك وشاتالوفو وميليروفو وبريمورسكو - أختارسك الروسية، ومن منطقة تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر - إم / كيه إن - 23" من شبه جزيرة القرم.

وقال البيان، إنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وأضاف البيان، أنه بحلول الساعة 08:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 138 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد، وطرازات أخرى فوق مناطق خاركيف، وبولتافا، وسومي، وكييف، وتشرنيهيف، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وجيتومير، وخميلنيتسكي، وريفني، وميكوليف، وأوديسا، ودنيبروبتروفسك".

وقال البيان، إن 119 طائرة مسيرة خداعية معادية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض، فيما غادرت 3 طائرات مسيرة الأجواء في اتجاه بيلاروس وواحدة في اتجاه روسيا.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق دنيبروبيتروفسك وأوديسا وبولتافا وكييف وزابوريجيا؛ نتيجة للهجوم المعادي.

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