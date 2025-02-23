أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن مصدر بالنادي الأهلي نفى فكرة رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عن الفريق عقب التعادل مع الزمالك، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري المصري.

قال هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن رحيل كولر أمر لم يتم التطرق له من الأساس، مشيرًا إلى أن هناك حالة عدم رضا عن أداء مارسيل كولر ولكن لم تحدث مناقشات حول رحيله.

أضاف:" المصدر أكد وجود تعليقات على أداء كولر خلال المباريات الأخيرة خصوصًا وأن هناك شعورًا داخل النادي بأن المدير الفني يفقد الكثير من الشغف والذي كان يميزه خلال فترة سابقة".

أتم:" لا توجد نية حتى الآن في رحيل كولر، بينما إذا استمرّت الأمور على نفس الوتيرة قد يحدث تغييرات في الجهاز الفني، وأن إدارة النادي جاهزة للتعامل مع أية مستجدات وتعلّمت كثيرًا من التجارب السابقة للتعامل مع مثل هذه المواقف".