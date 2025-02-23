ألابا : سعيد للعودة للمباريات بعد الغياب الطويل

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عاد النمساوي ديفيد ألابا ليلعب أساسيا في تشكيل ريال مدريد بعد 434 يوما على إصابة الركبة الخطيرة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وقال ألابا عقب الفوز على جيرونا بهدفين في الليجا، مساء اليوم الأحد: "أنا سعيد جدا، بعد كل هذا الوقت الذي عشته مع الإصابة، أصبحت مستعدا للعب أساسيا".

وبخصوص الفوز قال: "إنه انتصار مهم جدا بالنسبة لنا. إنها لحظة جيدة. نعمل معا وحين نعمل معا، نخلق خطورة في الأمام. ودافعنا أيضا معا بشكل جيد".

وبخصوص هدف الكرواتي لوكا مودريتش الرائع قال: "إنه لا يصدق. مودريتش لاعب مهم بالنسبة لنا في الملعب وخارجه. إنه أسطورة وشخص جيد".

وسجل هدفي ريال مدريد أمام جيرونا اليوم لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور في الدقيقتين 41 و84.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في الوصافة، بفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.