كشف موقف بنتايج من البقاء في الزمالك

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك، خضع للكشف الطبي في مناسبتين خلال الفترة الماضية، بعدما جرى الحديث في أثناء التعاقد معه عن وجود أزمة بالقلب.

أضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن صفقة بنتايج لم تكلف خزائن الزمالك أي مبلغ بصورة نهائية، والتعاقد جاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأشار هاني حتحوت، إلى أن محمود بنتايج وقع على عقد مع الزمالك، لمدة موسم واحد، مع وجود بند تفعيل الشراء بقيمة مليون دولار، موضحًا أن اللاعب وقع على عقدًا آخر لمدة 3 سنوات، بعد الاتفاق على التفاصيل المالية والتعاقدية كافة، وسيجرى تفعيل هذا البند بنهاية الموسم الجاري.

واختتم تصريحاته، بأن محمود بنتايج يحصل على مبلغ 350 ألف دولار، خلال الموسم الحالي، بينما سيجرى تفعيل بند الشراء وتعديل عقده، خلال الفترة المقبلة، مع استمراره ضمن صفوف الفريق.