خضر ألمانيا يعلنون استعدادهم للدخول في ائتلاف حاكم مع المسيحيين والاشتراكيين

أعلن حزب الخضر الألماني، استعداده للدخول في ائتلاف حاكم مع الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي؛ والذي يُعْرَف باسم "ائتلاف كينيا" (لأن علم كينيا يجمع بين الألوان الثلاثة الأسود شعار الاتحاد المسيحي والأحمر شعار الحزب الاشتراكي والأخضر شعار حزب الخضر).

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، روبرت هابيك، مساء اليوم الأحد: "بالطبع نحن مستعدون لذلك. نحن مستعدون دائما لتحمل المسؤولية."

وأضاف هابيك الذي يشغل حاليا منصب وزير الاقتصاد ونائب المستشار أولاف شولتس أن قرار إشراك الخضر في تشكيل الحكومة متروك لزعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس: "لكنني بصراحة لا أتوقع هذا."، مشيرا إلى أن الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أعرب مرارا عن رفضه للتعاون مع حزب الخضر. وقال هابيك:" لا أعتقد أن ميرتس يمكنه أن يفرض هذا عليهم."

كما لفت هابيك إلى أن الحزب البافاري حقق نتيجة قوية، على عكس الحزب المسيحي الذي لم يحقق نتائج بنفس القوة، وتابع:" عندما أنظر إلى الأمر من بعيد، يبدو أن موازين القوى قد تغيرت بشكل قوي على حساب ميرتس."

وكان زعيم الحزب المسيحي البافاري، ماركوس زودر، أعرب في وقت سابق عن رفضه القاطع للدخول في أي ائتلاف مع حزب الخضر بعد انتخابات البرلمان الألماني.

يذكر أن حزب زودر يشكل مع شقيقه الأكبر الحزب المسيحي الديمقراطي ما يعرف بالاتحاد المسيحي الذي أفادت التقديرات الأولية لنتائج انتخابات البرلمان الألماني التي جرت اليوم الأحد بأنه حصل على أعلى نسبة من أصوات الناخبين.

وفي رسالة عبر الفيديو للحفل الانتخابي الذي أقامه حزبه في العاصمة البافارية ميونخ، قال زودر من مقر الحزب المسيحي في برلين إنه يبدو أن الاتحاد المسيحي يكفيه التحالف مع شريك أو ربما شريكين لتشكيل الائتلاف الحاكم، وأردف أن "الشيء الواضح نسبيا هو أن هذا الأمر سيتم بدون الخضر."